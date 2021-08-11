В Чувашии произошло ДТП с участием трех автомобилей

Три легковых автомобиля столкнулись на автодороге А-151 возле деревни Караклы Канашского района Чувашии во вторник, 10 августа. Об этом сообщили на сайте МВД по республике.

Инцидент произошел в районе 21:00. Столкнулись автомобили Lada Priora, Lada Granta и Toyota RAV4. В результате пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

По имеющимся данным, водитель «Приоры» при перестроении совершил касательное столкновение с автомобилем Toyota, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Движение транспорта частично восстановлено. Обстоятельства аварии устанавливаются.

10 августа в Обнинске произошло ДТП с тремя автомобилями. Пострадали 11 человек.