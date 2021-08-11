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Подруга Талины Херц рассказала о погибшей дрессировщице и ее семье

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Подруга знаменитой дрессировщицы Талины Херц, погибшей вместе с мужем под колесами электрички в Подмосковье, Наталья Дубля во вторник, 10 июля, в беседе с РЕН ТВ заявила, что для нее новость о смерти артистки стала настоящим ударом.

«Я знаю ее с детства. Хорошо знала ее маму, деда, отца. Вся семья цирковая была… Вот сейчас лежу думаю и нету слов просто. Настолько они родные были и близкие. Открытая душа, всегда поможет. Всегда я приходила в дом этой семьи словно к себе домой», — сказала она.

По ее словам, Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков были замечательной парой, «таких не встретишь».

«Такая семья у них… И дочка у них замечательная. Для меня они все как часть своей семьи», — призналась коллега Херц по арене.

Дубля подчеркнула, что всегда смотрела на семью Херц и радовалась за них. Они всегда помогали ей с сыном, добавила она, заметив, что для нее новость о смерти артистки стала настоящим ударом.

Во вторник представительница цирковой династии Талина Херц погибла под колесами электрички в районе станции Храпуново в Подмосковье. Отмечается, что 41-летняя Херц вместе с супругом были сбиты, когда пытались перейти рельсы на запрещающий сигнал.

В Подмосковье дрессировщица перебралась на время пандемии, однако дважды в неделю ездила в Москву. 10 августа Херц как раз должна была отправляться в столицу.

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