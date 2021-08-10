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В ДТП с тремя машинами в Обнинске пострадали 11 человек

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В Калужской области в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек пострадали 11 человек. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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Как рассказали ТАСС в ведомстве, среди пострадавших — пятеро детей и шесть взрослых.

ДТП произошло ранее в этот день на трассе М-3 «Украина» на выезде из Обнинска, у перекрестка с Киевским шоссе. Столкнулись Volkswagen Caravelle, Opel Zafira, и Nissan X-Trail. Как пишет НСН, водитель Nissan, который двигался со стороны Калуги, при развороте на перекрестке не пропустил микроавтобус Volkswagen, который ехал навстречу. После столкновения Nissan отбросило в сторону — на Opel, который выезжал со второстепенной дороги.

После осмотра медиками детей и одного взрослого отпустили домой. В настоящее время в больнице остаются водитель и пассажир Nissan X-Trail и три несовершеннолетних пассажира Volkswagen Caravelle. У пострадавших медики выявили переломы ребер, сотрясения мозга и другие травмы. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 22 человека и восемь единиц техники.

Ранее 10 августа мотоциклист получил травмы в результате столкновения с легковым автомобилем в районе Строгино. По предварительным данным, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

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