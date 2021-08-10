Украинский вице-премьер пригласил в страну американские войска

Как сообщает пресс-служба ведомства, вице-премьер по вопросам «возвращения» неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников от лица Киева призвал США развернуть на территории страны средства ПВО и даже армейские подразделения.

Это высказывание прозвучало 10 августа в ходе встречи с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом во время рабочего визита Резникова в Штаты.

Вице-премьер выделил. что такую необходимость Украина видит в связи с якобы имеющимися у России намерениями разместить ядерное оружие на Крымском полуострове. И это кроме того, что Россия якобы «оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитализировав».

Также в процитированных министерством словах Резников призвал расширить пакет санкций против России в связи с «Северным потоком - 2».

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет. <…> Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с «Северным потоком — 2»», - такова слова вице-премьера.

Политологи Юрий Светов и Иван Мезюхо прокомментировали это высказывание каналу RT. По их словам, тот факт, что подобное предложение озвучивается не главой государства, ясно говорит, что в госаппарате Украины «разброд и шатание». К тому же, совершенно ясно, что США не пойдут на подобный шаг, опасаясь соответствующего ответного хода России,

Еще по вопросу высказался заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Лента.ру».

«На передовых районах, у границ ядерное оружие разместит только законченный идиот. Его устанавливают в глубине страны, тем более, что с ядерного удара войны никогда не начинались. И, если оружие будет размещено у самых границ, очевидно, что силы соперника уничтожат его сразу же, и еще до фактического начала войны государство останется без ядерных сил. Так что Россия точно не будет ничего размещать в Крыму. А все эти разговоры - результат некомпетентности Резникова и носят исключительно политический характер. Их цель как максимум втянуть Штаты в войну с Россией, как минимум - получить дивиденды и очки в глазах украинской хунты», - объяснил Сивков.

«Очень жаль, что законы Украины позволяют лишать страну остатков ее суверенитета, а ее граждан - возможности жить в безопасности. Всем этим украинские политики готовы пожертвовать ради продолжения своего участия в проекте «анти-Россия», - прокомментировал ситуацию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

МИД РФ отказалось как-либо реагировать на слова Резникова.

«В традиции МИД комментировать серьезные вещи», - привел ТАСС слова замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко.

Также в интервью ТАСС жестко высказался о заявлении украинского вице-премьера вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про реинтеграцию оккупированных территорий. Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению», - сказал он.

До этого Алексей Резников вызвал негодование заявлением, что Россия заплатит репарации за воссоединение с Крымом.