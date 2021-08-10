«Монако» вышел в раунд плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов после матча со «Спартой». Об этом во вторник, 10 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

В ходе поединка особенно отличился российский футболист, полузащитник «Монако», Александр Головин, который в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов забил гол/ Счет составил 2:0 в пользу «Монако».

Отмечается, что это первый гол футболиста в текущем сезоне.

Ранее, 10 июля, Александр Головин пополнил топ-10 рейтинга лучших игроков российской футбольной сборной на чемпионате Европы по версии статистического портала WhoScored.