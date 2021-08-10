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Скейт-парк и памп-трек появятся в парке имени 400-летия Красноярска

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На территории парка имени 400-летия Красноярска в рамках благоустройства планируют установить памп-трек и скейт-парк. Об этом сообщает городская мэрия.

Подрядчик на работы уже определен. В конце августа он начнет обустраивать первую в городе бетонную площадку для скейта, а также памп-трек (специальная велосипедная трасса с ямами и кочками без ровных участков), пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Мы максимально вписываем это сооружение в ландшафт существующего парка. Используем геопластику, высококачественные материалы, при проектировании учитывались зеленые насаждения, которые останутся на месте. Одним строительством мы не ограничимся. В будущем планируем наполнять площадку различными событиями», - рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Александр Митрошкин.

Завершить работы планируется в октябре 2021 года. После этого благоустроенная площадь парка составит 1,5 тыс. кв. м. Ранее там открыли веревочный городок и зоны отдыха.

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