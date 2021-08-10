В Минспорте заявили о рассмотрении вопроса по возврату пива на стадионы

Решение об отмене запрета на продажу пива на спортивных аренах пока не принято, вопрос находится в стадии обсуждения, заявил во вторник, 10 августа, министр спорта России Олег Матыцин.

«Вопрос о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах имеет продолжительную историю и обсуждается достаточно давно. Минспорт изучает мнения заинтересованных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и общественников. На сегодняшний день решения о снятии запрета не принято», — приводит слова министра ТАСС.

В июле прошлого года вице-спикер Госдумы и автор законопроекта по возвращению продажи пива на стадионах Игорь Лебедев сообщил, что законопроект может быть принят в осеннюю сессию и теоретически он может вступить в силу сразу после подписания его президентом, однако этого не произошло.

13 декабря 2019 года законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу был принят в первом чтении. В январе стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

Российский футбольный союз (РФС) также поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.