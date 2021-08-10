В Сочи мужчина насмерть забил местного жителя самокатом

В Сочи произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате один из них начал бить другого металлическим самокатом по голове и шее — от полученных травм пострадавший скончался. Об этом 10 августа сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 2 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. 35-летний мужчина подозревается в умышленном причинении телесных повреждений 41-летнему мужчине, повлекших по неосторожности его смерть.

«Со слов подозреваемого, оппонент стал наносить ему удары деревянной палкой. В ответ на это злоумышленник взял находившийся рядом детский металлический самокат и нанес им множественные удары в голову и шею потерпевшего, причинив открытую черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего, однако на следующий день от полученных травм он скончался.

«В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в ведомстве.

Ранее, 6 августа, в подмосковной Малаховке неизвестный избил пожилого мужчину, который вернул ему потерянную сумку. В настоящее время пенсионер находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, за жизнь пожилого мужчины борются врачи.