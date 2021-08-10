Контроль за строительством ФАПов усилят в Иркутской области

В Иркутской области будет усилен общественный контроль за строительством новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом губернатор Игорь Кобзев заявил в ходе рабочего совещания 10 августа.

«В Иркутской области в этом году появится рекордное количество ФАПов — 59 и еще две новые амбулатории. Для нас большое значение имеет качество выполняемых работ», — цитирует главу региона ИА IrkutskMedia.

Кобзев подчеркнул важность контроля работ на местах и добавил, что строительство объектов должно быть завершено в сроки.

Средства на установку и оснащение ФАПов выделены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения (347,5 млн рублей) и по госпрограмме «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы (273,2 млн рублей).

Завершить строительство всех объектов планируется в ноябре 2021 года.