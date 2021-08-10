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Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны

Глава Минобороны рассказал о самой страшной угрозе в стране

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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что самой страшной угрозой в стране является разложение общества. Таким мнением он поделился во вторник, 10 августа, в процессе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Внешние угрозы — они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», — заявил военный министр.

Тем не менее Шойгу указал на значимость внутренних угроз, распространенных в других странах.

«Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — сообщил Шойгу.

Ранее, 3 июля, член Совета по межнациональным отношениями при президенте Богдан Безпалько заявил о том, что одной из основных угроз нацбезопасности России являются попытки Запада «взорвать» страну изнутри.

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