Около 500 незаконных свалок ликвидировали в Сахалинской области

На территории Сахалинской области с начала 2021 года ликвидировали более 450 несанкционированных свалок мусора. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в региональном правительстве.

По данным властей, от всех незаконных свалок удалось избавиться в Ногликском, Углегорском, Охинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Невельском, Южно-Курильском, Томаринском и Макаровском районах, а также в Южно-Сахалинске.

«Я регулярно езжу в районы: становится чище и аккуратнее. Тем не менее муниципалитетам следует усилить работу по предотвращению образования новых незаконных залежей мусора», — цитирует губернатора Валерия Лимаренко ИА SakhalinMedia.

При этом глава региона отметил, что существенный рост незаконных свалок фиксируется в Холмском, Анивском и Долинском городских округах.

Масштабная ликвидация несанкционированных скоплений мусора началась в регионе в 2020 году по инициативе губернатора. Работа проводится в рамках областной программы «Чистые острова». За прошлый год было убрано 2,5 тыс. свалок.