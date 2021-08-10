Эксперт оценил идею нового способа уплаты бизнесом налогов

Возможность уплачивать налоги одним платежом — это важная и удобная идея для бизнеса. Об этом 10 августа заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Таким образом он прокомментировал планы Федеральной налоговой службы (ФНС) о введении нового способа уплаты бизнесом налогов.

«Для бизнеса это достаточно важно. Потому что чем меньше операций (особенно для малого бизнеса, где ограниченное количество рабочих рук и где буквально на счету каждая единица времени), тем это удобнее, это всегда сокращает количество документов», — заявил Беляев RT.

Экономист также выразил мнение, что предложение ФНС будут способствовать упрощению отчетности по соответствующим документам.

«Потому что для них есть одна операция — это заплатить, отправить деньги, а другая — составить отчетность по платежам, которые они совершают, это большое удобство, снижение так называемой административной организационной нагрузки», — пояснил эксперт.

Также Беляев добавил, что нововведение — это один из шагов к дальнейшей цифровизации экономики и «унификации отчетных документов».

Ранее в этот день глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что ведомство собирается внедрить единый налоговый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов. Система уже действует для физических лиц, теперь ее хотят предложить бизнесу.

Как заявил глава ФНС, образовалось ситуация, при которой «вариаций заполнения платежки 900 трлн», из чего следует около 30 млн ошибок в год.

ФНС в конце июля разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по проекту «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета». Сумма контракта составляет 4,6 млн рублей, сообщали журналисты.

Законопроект о едином налоговом платеже внесли в Госдуму в апреле 2021 года. Он был принят в первом чтении в мае и сейчас находится на рассмотрении во втором чтении.