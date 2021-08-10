Девять общественных пространств благоустроят в Татарстане

В Татарстане до конца текущего года благоустроят девять общественных пространств. На это из бюджета республики выделили 449,7 млн рублей. Начался поиск подрядчиков, готовых приступить к работам в сентябре.

Больше всего средств направят на казанские объекты. Для Чайковых озер выделили 189,3 млн рублей, на первую очередь парка в ЖК «Салават Купере» — 125 млн рублей. Как отмечает Inkazan.ru, на Чайковых озерах обустроят зоны для арт-, аэроионо- и фитотерапии со столами для мастер-классов.

Напомним, в Казани в 2021 году выделили на благоустройство более 2,3 млрд рублей. Средства распределили между комитетом внешнего благоустройства, комитетом ЖКХ, управлением по организации ритуальных услуг и районными администрациями города.