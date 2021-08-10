Российский самолет Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

Российский самолет Ил-76 во вторник,10 августа, прибыл в международный аэропорт Афин для помощи в тушении лесных пожаров в Греции.

Как сообщают сотрудники российского посольства, вскоре в аэропорту приземлится еще один Ил-76, который Россия направила для содействия Греции в тушении пожаров.

Кроме того, во вторник поздно вечером в Афины также должен прилететь российский транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин дал указание увеличить российскую группировку, участвующую в тушении пожаров в Греции.

В тот же день министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым запросил у РФ второй самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров в стране.

Российский самолет-амфибия Бе-200 находится в Греции с 30 июня и ежедневно участвует в ликвидации природных пожаров.

В Греции уже на протяжении более 10 дней стоит аномальная жара. На прошлой неделе столбик термометра поднимался местами до отметки +47 градусов. Как указывали 5 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

По данным заместителя министра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, на прошлой неделе по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания. По просьбе греческого правительства Россия активно участвует в борьбе с вышедшей из-под контроля стихией.