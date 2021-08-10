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Новую поликлинику возведут в селе Дальнее в Южно-Сахалинске

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В селе Дальнее в Южно-Сахалинске планируется возвести новую поликлинику, предназначенную как для взрослого населения, так и для детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, участок под поликлинику уже определен. Она разместится в центре планировочного района рядом с детсадом и жилыми домами, пишет ИА SakhalinMedia.

«Это будет современный корпус, в котором будут созданы условия для диагностических и лечебных процедур с учетом требований комфортного пребывания пациентов», — рассказал глава минздрава Сахалинской области Владимир Кузнецов.

В 2021 году начнется проектирование учреждения. Строительные работы планируется завершить к концу 2023-го.

Отмечается, что в поликлинике будут предусмотрены как взрослое, так и детское отделения. Проект реализуют в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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