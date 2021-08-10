Похолодание до +3 градусов прогнозируют в ХМАО

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Температура опустится до +3 градусов.

Согласно прогнозам, похолодание ожидается в ночные часы 11 августа. Из-за резкого перепада температуры в отдельных районах образуется туман. Скорость ветра будет достигать 15 м/с. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В дневные часы 11 августа потеплеет до +23 градусов. В дальнейшем синоптики прогнозируют резкие перепады дневных и ночных температур до 13 августа.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. В регионе наблюдаются ливни и град, во время грозы ветер усиливается до 24 м/с.