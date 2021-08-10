Стала известна причина гибели дрессировщицы Талины Херц

Представительница цирковой династии Талина Херц погибла под колесами электрички в районе станции Храпуново в Подмосковье. Об этом 10 августа сообщает канал РЕН ТВ.

Отмечается, что 41-летняя Херц вместе с супругом были сбиты, когда пытались перейти рельсы на запрещающий сигнал.

В Подмосковье дрессировщица перебралась на время пандемии, однако дважды в неделю ездила в Москву. 10 августа Херц как раз должна была отправляться в столицу.

О смерти дрессировщицы стало известно ранее во вторник.

Талина Херц была представительницей династии цирковых артистов. Ее дедушка Всеволод Херц был силовым жонглером и выступал на одних чемпионатах с Иваном Поддубным. Дети и внуки артиста пошли по его стопам — они были лауреатами конкурсов циркового искусства и обучались дрессировке.