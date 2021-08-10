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Врач дала рекомендации по восстановлению после COVID-19

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Дыхательные упражнения помогут в процессе восстановления после коронавируса. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

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«В первую очередь советую «йоговское дыхание» (оно же диафрагмальное). Вдыхаем животом, затем грудью, затем верхушкой легких: три-пять сессий в день по пять раз. Первый — после пробуждения», — отметила она в беседе с ОСН.

Кроме того, полезными для переболевших коронавирусом являются упражнения, нацеленные на укрепление дыхательной мускулатуры. Они включают медленные движения руками при вдохе и выдохе, уточнила специалист. Вместе с тем движения должны быть плавными и спокойными, подчеркнула Малиновская.

При этом врач-флеболог Сергей Дробязко 4 августа заявил, что людям, которые переболели COVID-19, не стоит подвергать себя избыточным нагрузкам. По его словам, следует повременить с отдыхом в южных странах, не посещать солярий и баню.

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