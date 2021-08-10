Врач дала рекомендации по восстановлению после COVID-19

Дыхательные упражнения помогут в процессе восстановления после коронавируса. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

«В первую очередь советую «йоговское дыхание» (оно же диафрагмальное). Вдыхаем животом, затем грудью, затем верхушкой легких: три-пять сессий в день по пять раз. Первый — после пробуждения», — отметила она в беседе с ОСН.

Кроме того, полезными для переболевших коронавирусом являются упражнения, нацеленные на укрепление дыхательной мускулатуры. Они включают медленные движения руками при вдохе и выдохе, уточнила специалист. Вместе с тем движения должны быть плавными и спокойными, подчеркнула Малиновская.

При этом врач-флеболог Сергей Дробязко 4 августа заявил, что людям, которые переболели COVID-19, не стоит подвергать себя избыточным нагрузкам. По его словам, следует повременить с отдыхом в южных странах, не посещать солярий и баню.