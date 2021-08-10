Власти заявили о снижении давления при подаче кислорода в больнице Владикавказа

Давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе снизилось в ходе восстановительных работ. Об этом 10 августа сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

«Давление подачи кислорода снизилось, подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем», — рассказали в ведомстве.

Накануне стало известно, что после в Республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. В понедельник стало известно еще о двух скончавшихся. Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что смерть еще двух человек не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Как уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

При этом отмечалось, что Ростехнадзор предупреждал руководство больницы скорой помощи во Владикавказе о несоответствии оборудования нормам.

10 августа был задержан главврач больницы, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (Ст. 238 ч. 3 УК РФ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.