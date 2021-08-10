Латвия ввела до 10 ноября режим ЧС на границе с Белоруссией

Правительство Латвии 10 августа приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Режим ЧС будет действовать до 10 ноября.

Автором предложения о введении режима ЧС на границе стала глава МВД Латвии Мария Голубева.

«Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно», — сообщила Голубева в Twitter.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики и в городе Даугавпилсе. Пограничникам разрешается использовать физическую силу и средства, чтобы возвращать лиц, пытающихся проникнуть на территорию страны из Белоруссии, пишет местное агентство LETA.

5 августа Голубева заявила, что нелегальные мигранты, которые в настоящее время идут из Белоруссии в Литву, ненастоящие беженцы. По ее мнению, в случае если мигранты пойдут в сторону Латвии, пограничники должны сделать всё, что позволяет закон и европейские нормативы, чтобы не позволить им проникнуть на территорию страны.

Глава МВД добавила, что Латвия должна защищать свою границу. Вместе с этим власти республики не будут игнорировать случаи, в которых беженцы имеют основания на убежище, однако их будут «серьезно проверять».

Ранее в тот день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно и защищенно. По его словам, республика оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

С проблемой с мигрантами также столкнулась и Литва. 2 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

При этом 9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.