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Жильцы пострадавшего от пожара дома в Южно-Сахалинске получили выплаты

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Администрация Южно-Сахалинска направила первые выплаты жителям дома № 39 по улице Железнодорожная, квартиры которых пострадали в результате пожара на крыше здания. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Во вторник, 10 августа, были произведены первые выплаты на общую сумму 600 тыс. рублей. Средства получили жильцы 15 квартир. Работа в этом направлении продолжится, пишет ИА SakhalinMedia.

Отмечается, что выплата на одного члена семьи составляет 20 тыс. рублей, но не более 100 тыс. рублей на семью. Также предусмотрены компенсации отдельным категориям граждан — семьям с детьми, ветеранам, инвалидам и другим.

Пожар произошел вечером 7 августа. К моменту прибытия спасателей крыша дома была охвачена огнем по всей площади. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, жильцы были оперативно эвакуированы.

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