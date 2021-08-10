Российских туристов эвакуировали с горного перевала в Абхазии

Спасатели эвакуировали с горного перевала Химса в Абхазии российских туристов. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

«Очередная группа туристов из восьми человек, добравшаяся до перевала Химса, что в верховьях реки Восточная Гумиста, обратилась за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что туристы прибыли из столицы Удмуртии Воткинска, а затем направились на перевал Химса. Там одна из туристок, Анна Селезнева, получила травму. Спасатели на вертолете транспортировали женщину и ее дочь в Сухум.

По словам Селезневой, маршрут оказался сложнее, чем представлялось ранее. Ливневые дожди размыли тропы, туристам пришлось справляться с непривычно крутыми подъемами и высокими, в человеческий рост, растениями. Селезнева сказала, что волнуется за членов команды, так как среди туристов есть малоподготовленные люди и запасов провизии осталось немного.

В МЧС указали, что у сотрудников ведомства возникло много вопросов к инструктору группы, который ведет туристов по сложному маршруту, и заверили, что спасатели находятся на связи с ними и готовы прийти на помощь в случае необходимости.

Накануне стало известно, что в Мурманской области пропала группа туристов, которые не вышли на связь с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе. Спасатели направились на поиски.

Позднее туристы вышли на связь и отказались от помощи спасателей.