Строительство значимых объектов в Приморье будут отслеживать онлайн

В Приморском крае будут отслеживать в режиме онлайн графики строительства социально значимых объектов. К пилотному проекту пока подключены четыре муниципалитета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служба краевого правительства.

Как рассказал глава регионального минстроя Виталий Блоцкий, цифровизация строительных процессов — одно из поручений губернатора Олега Кожемяко. Работа цифровой платформы сейчас производится в тестовом режиме, к ней подключены четыре муниципальных образования.

«В системе отслеживается строительство детских садов в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке и селе Чугуевка, школы в селе Глубинное Красноармейского района, гребной базы в Партизанском районе. Наша задача — завести на платформу все строящиеся социально значимые объекты в регионе», — объяснил министр.

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».