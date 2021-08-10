Свердловская область получит 8 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит 8 млрд рублей на расселение жителей Свердловской области из аварийных домов. О дополнительном финансировании сообщил председатель наблюдательного совета Сергей Степашин.

Он отметил, что эти средства ускорят реализацию программы. Расселение может завершиться досрочно — до конца 2023 года, а не 2024-го, как планировалось ранее. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Пять регионов России планирует выполнить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа начнется уже в текущем году. По данным пресс-службы Фонда содействия реформированию ЖКХ, на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года.