Умерла 41-летняя дрессировщица Талина Херц

На 42-м году жизни умерла дрессировщица Талина Херц. Она была представительницей известной цирковой династии. Об этом 10 августа сообщил канал РЕН ТВ.

Обстоятельства смерти цирковой артистки выясняются.

Талина Херц была представительницей династии цирковых артистов. Ее дедушка Всеволод Херц был силовым жонглером и выступал на одних чемпионатах с Иваном Поддубным. Дети и внуки артиста пошли по его стопам — они были лауреатами конкурсов циркового искусства и обучались дрессировке.