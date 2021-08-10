Дело возбудили в Балашихе после стрельбы с двумя ранеными мужчинами

В Балашихе уголовное дело возбуждено по факту причинения огнестрельных ранений двум мужчинам. Об сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области во вторник, 10 августа.

Полицейским поступила информация о конфликте в лесу между группой граждан. Однако прибывшие на место сотрудники МВД никого не нашли, сообщили в ведомстве.

«В ходе осмотра территории были выявлены множественные гильзы от огнестрельного оружия, а также одежда со следами вещества бурого цвета, похожего на кровь. Позже в отдел полиции по городскому округу Балашиха поступили сообщения из лечебных учреждений Москвы о поступлении к ним с огнестрельными ранениями 51-летнего мужчины и 22-летнего молодого человека», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пишет РИАМО. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах потерпевшие получили ранения, устанавливает возможных свидетелей и очевидцев происшествия и иных участников конфликта.

8 августа житель деревни в нетрезвом состоянии выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. ​От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована с травмами.