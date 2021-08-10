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Хабаровский край получил 2 млрд рублей на сбалансированность бюджета

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Правительство РФ выделило Хабаровскому краю 2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета. Деньги направили по итогам обращения врио губернатора Михаила Дегтярева в правительство страны.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, средства пойдут на решение первоочередных социально значимых задач. Документ по распределению финансирования уже подписан, пишет ИА AmurMedia.

По данным регионального минфина, более 286 млн рублей выделят Хабаровску на расселение 10 аварийных домов. Речь идет о зданиях, расположенных на проспекте 60-летия Октября.

Еще 207 млн рублей пойдут на обеспечение транспортной доступности в регионе, 180 млн рублей – на приобретение жилья детям-сиротам, свыше 115 млн рублей – на новое медоборудование, 127 млн рублей – на ремонт коммунальных объектов и покупку электростанций. Кроме того, средства предусмотрены на обустройство площадок для сдачи норм ГТО, содержание и ремонт дорог и др.

Ранее 10 августа сообщалось, что часть из выделенных правительством РФ средств Хабаровский край направит на обновление автопарка противопожарной службы. До конца 2021 года планируется закупить 11 новых автоцистерн и одну автолестницу.

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