ФНС разрабатывает новый способ уплаты налогов бизнесом

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует внедрить единый налоговый счет (ЕНС) для всех сборов и страховых взносов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это во вторник, 10 августа, следует из технического задания к контракту на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета», размещенному на портале госзакупок.

В описании объекта закупки говорится, что в соответствии со стратегической картой налоговой службы до 2023 года у нее возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа, который работает с 2019 года.

Отмечается, что в настоящее время институт «единого налогового платежа» распространяется только на физических лиц в части уплаты имущественных налогов (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) и налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации на добровольной основе. В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей ФНС планирует распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, в том числе бизнес.

Согласно документу, ЕНС является основой развития нормативной базы, необходимой для упрощения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

«Внедрение ЕНС позволит создать для плательщиков более комфортные условия и обеспечить своевременность исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также сократить время оформления расчетных документов», — сообщается в техническом задании.

По данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 4,638 млн рублей. Конечный срок выполнения работы — не позднее 1 декабря 2021 года.

Законопроект о едином налоговом платеже внесли в Госдуму в апреле 2021 года. Он был принят в первом чтении в мае и сейчас находится на рассмотрении во втором чтении.