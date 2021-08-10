Пять полноценных площадок для выгула собак обустроят во Владивостоке

Во Владивостоке в 2022 году планируют создать пять полноценных площадок для выгула и тренировок собак. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко и главы города Константин Шестакова с сотрудниками отделения «Почты России».

Как отметил руководитель региона, с подобной просьбой жители разных районов Приморья обращаются всё чаще. Это говорит о необходимости создания подобных мест, пишет ИА PrimaMedia.

«Предусмотрена разработка отдельной программы по дог-паркам — это небольшое помещение для собак, с разными приспособлениями для тренировки. Считаю, что Владивосток точно может это сделать», — заявил губернатор.

Мэр Владивостока уточнил, что в городе уже приступили к реализации проекта. Первая площадка создана в сквере на улице Русской. В следующем году планируется обустроить еще пять таких мест.

Сейчас сотрудники профильных управлений формируют перечень территорий, где могут расположиться новые дог-парки.