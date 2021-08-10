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Главврач больницы во Владикавказе задержан после смерти девяти пациентов

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Во Владикавказе задержан главврач республиканской клинической больницы, где в результате аварии в системе подачи медицинского кислорода погибли девять пациентов. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

При этом имя задержанного не указывается. Следователи намерены ходатайствовать об аресте 58-летнего мужчины.

Как сообщал РЕН ТВ, главврач подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (Ст. 238 ч. 3 УК РФ). Высшая мера наказания по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

О происшествии стало известно накануне. После поломки кислородной системы в больнице скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. В понедельник стало известно о еще двух скончавшихся. Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что смерть еще двух человек не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Как 10 августа уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

При этом отмечалось, что Ростехнадзор предупреждал руководство больницы скорой помощи во Владикавказе о несоответствии оборудования нормам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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