В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Три россиянина продолжают лечение в Турции после ДТП в провинции Анталья, один получил черепно-мозговую травму и находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 10 августа, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава России.

«На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции», — указано в сообщении.

Отмечается, что специалисты НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Минздрава России провели совместно с врачами больницы в провинции Анталья телемедицинский консилиум на тему состояния прострадавших. Эксперты Минздрава находятся на постоянной связи со специалистами турецкой больницы и готовы в случае необходимости вылететь на место, подчеркнули в министерстве.

«После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

2 августа в турецкой провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

Следственный комитет России по факту ДТП возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как сообщили в СК, в результате аварии пострадали 19 человек, еще трое скончались, в том числе несовершеннолетний.

3 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что троих пострадавших в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье прооперировали.