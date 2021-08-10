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Асфальт заменят на главной площади Владивостока

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Во Владивостоке к осени этого года планируют заменить асфальт на главной городской площади, а также смонтировать там новые решетки ливневой канализации. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику предстоит заменить свыше 12 тыс. кв. м асфальта и 84 ливневых решетки. Работы должны быть выполнены до 1 сентября, пишет ИА PrimaMedia.

Максимальная стоимость контракта составит 12,636 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

По данным агентства, сейчас на центральной площади идет установка сухого фонтана, которую также должны завершить до конца лета. В связи с этим подрядчику может не хватить времени на укладку нового асфальта.

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