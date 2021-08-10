Врач рассказал о поведении при встрече с психически неуравновешенным человеком

Врач-психиатр Александр Федорович рассказал во вторник, 10 августа, как себя вести при встрече с психически неуравновешенным человеком в общественном транспорте.

По его словам, особенно ничего сделать нельзя. «Психи, подобные пойманному в Токио, могут страдать самыми разными фобиями. Этот вот счастливых людей не любит… Что ж теперь, не улыбаться на улицах и в транспорте?» — сказал он в беседе с Pravda.Ru.

Федорович высказал мнение, что при встрече с подобным человеком нужно бежать. «Больше ничего. Только очень спокойно, очень ровно, очень убедительно, потому что иначе рефлекс хищника сработает преследовать жертву. И, конечно, нужно ситуацию быстренько обнародовать. То есть озвучить ее, нажать на тревожную кнопку, сообщить как-то еще об этом», — отметил эксперт.

Если же инцидент произошел в замкнутом пространстве мчащегося поезда, тогда можно только уповать на удачу, считает врач. «Ну и на физическую силу и сноровку мужчин — если повезет, то они смогут психа скрутить», — заключил психиатр.

6 августа японец напал на пассажиров метро в Токио. Он ранил 10 человек. По словам мужчины, его разозлил вид женщин, которые «выглядели счастливыми», и ему захотелось убить их, пишет Life.ru.

Ранее во вторник сообщалось, что в петербургской больнице мужчина напал с ножом на двух пожилых людей. ЧП произошло вечером 8 августа в коридоре 1-го нейрохирургического отделения в больнице № 26 в Московском районе города. Один из пациентов, 50-летний мужчина, во время конфликта ранил ножом двух пенсионеров в возрасте 72 и 70 лет. Пострадавших доставили в другое медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.