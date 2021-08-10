Желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области

Синоптики прогнозируют сильную жару в Самарской области. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Неблагоприятный прогноз действует с 11 по 13 августа. Об этом сообщает НИА «Самара». Температура воздуха будет подниматься до +31…+37 градусов.

Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о грозах и ливнях до утра 11 августа. Автомобилистов просили значительно снизить скорость движения и избегать резких маневров.