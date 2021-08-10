В прокуратуре озвучили еще одну версию о смертельном ДТП в «Новой Москве»

За рулем автомобиля в момент ДТП, которое произошло накануне в «Новой Москве» и в котором погибла девушка, мог находиться нетрезвый хозяин машины. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

В ведомстве указали, что прокурорская проверка обстоятельств ДТП продолжается, и появилась версия о том, что за рулем машины, попавшей в аварию, мог находиться ее хозяин.

«Продолжается прокурорская проверка в связи с ДТП в «Новой Москве», в результате которого погибла несовершеннолетняя. <...> В настоящее время отрабатывается версия о том, что в момент ДТП транспортным средством управлял 23-летний хозяин машины, предположительно, находившийся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации прокуратуры, школьница в тот день отпросилась у родителей ночевать у подруги.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, машина принадлежит 23-летнему жителю Астраханской области Рафику К., который в результате аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Авария произошла в ночь на 10 августа на 36-м км Калужского шоссе в районе поселка Десеновское в «Новой Москве». По данным следствия, автомобиль ВАЗ 21140 под управлением 16-летней девушки, не имеющей опыта вождения, врезался в бордюрный камень. Девушка погибла на месте. В машине находились еще три пассажира, их госпитализировали.