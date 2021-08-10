Наиболее пострадавшие от засухи районы назвали в Удмуртии

В Удмуртии самые значительные потери от засухи понесли три района: Шарканский, Завьяловский и Юкаменский, информирует пресс-служба минсельхоза республики.

В целом от почвенной засухи пострадали 13 из 25 сельских районов. Без уборки останутся 23,3 тыс. га, засеянных зерновыми культурами, пишет ИА «Сусанин».

По данным на 9 августа, хлеборобы Удмуртии обмолотили 328,1 тыс. га хлебов, это 61% всех уборочных площадей. Объем свежеобмолоченного зерна составляет 291,2 тыс. т (в бункерном весе), в нынешнем сезоне каждый гектар в среднем дает 17 ц. В 2020 году на эту дату средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в республике была 26 ц/га. Аграрии продолжают вести сев озимых культур. Работы выполнены на 4,5 тыс. га, это 8% от плана. И 27,1 тыс. га уже подготовлены под яровой сев 2022 года, это 9% от плана, передает udm-info.ru.

Удмуртская Республика потеряла в этом году из-за гибели сельхозкультур более 2,5 млрд рублей. Об этом ранее сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова. По ее словам, зафиксирована гибель зерновых и зернобобовых на территории в 81 377 га — это 9% от всей посевной площади в регионе. Причиной стали погодные условия. Так, в результате засухи пострадали 228 сельскохозяйственных объединений и крестьянских фермерских хозяйств. 23 июля сообщалось, что из-за аномально жаркого лета в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации.