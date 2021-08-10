Дацик и Эльбаев устроили потасовку перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Битва взглядов российских бойцов Вячеслава Дацика и Данияла Эльбаева 10 августа закончилась потасовкой. Долгий и напряженный зрительный контакт участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ» привел к драке между спортсменами.

«Дацик как гусь шагает, топает, он же не боксер вообще, у меня база — бокс, а он кто? Он сам еще не знает, кто он. Я выше него, чего мне претендовать? Чего он добился? Нечаянно нокаутировал Орловского когда-то где-то? Или раздавил бедного Тарасова, с Тайсоном подрался?» — высказался Эльбаев в разговоре с РЕН ТВ.

Как отметили журналисты, оба боксера вспыльчивы и не раз создавали проблемы для организаторов бойцовских шоу.

Напряженно прошла встреча и других боксеров — Артема Тарасова и Тайсона Дижона. Встреча спортсменов в Москве перед предстоящим поединком едва не закончилась рукопашным боем.

«Посмотрим на взвешивании, сколько он весит, но это не так важно, я уже дрался с Дациком, я его выиграл, дрался с Михаилом Кокляевым, я его выиграл, сейчас у меня будет Тайсон», — заявил Тарасов.

В этот же день еще один участник боксерского турнира, Брюс Хлебников, продемонстрировал свою силу, разорвав пополам книгу.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.