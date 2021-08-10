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Диетолог назвала повышающие иммунитет продукты

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Лук, горчица, чеснок и перец являются продуктами, которые способны укрепить иммунитет. Об этом во вторник, 10 августа, заявила диетолог Ольга Бурлакова.

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«Сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Бурлаковой.

Кроме того, добавила специалист, иммунитет могут повышать кислые ягоды — например, облепиха, малина и клубника, а также вода с лимонным соком или огуречным настоем.

«Авокадо тоже полезно, а еще морская рыба, особенно из северных морей, огурцы, помидоры, орехи. Полезна также клетчатка, но та мука, которая производится у нас, — неудовлетворительна, так как она поддается обработке. Всё зависит от качественной клетчатки, поэтому надеюсь, что у нас в стране не будет дефицита качественной клетчатки, которая укрепляет иммунитет и продлевает молодость», — заключила Бурлакова.

16 июля нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников заявил, что для укрепления иммунитета необходимо потреблять продукты с витамином С, который помогает образовывать полноценные иммунные клетки, борется со свободными радикалами и участвует в выработке интерферона. Лидером по содержанию витамина C время является черная смородина — 22%, отметил специалист.

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