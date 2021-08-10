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Представитель МакSим оценила сроки возобновления концертной деятельности певицы

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Концертов и новых песен певицы МакSим (Марины Абросимовой) не будет по меньшей мере год. Исполнительница еще слаба, после того как провела несколько недель в искусственной коме в тяжелом состоянии, и ее ждет долгая восстановительная терапия. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила представитель артистки.

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По ее словам, Марина пока очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями и врачи строго запретили даже заниматься спортом.

«У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия. Да и к тому же физически ей нужно восстановиться, после 1,5 месяца комы она не готова к публичному вниманию», — сказала она «РИА Новости».

Ранее во вторник директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что МакSим могут вскоре выписать из больницы и перевести на домашнее лечение. Она добавила, что накануне исполнительницу перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеканал «360».

Днем ранее МакSим обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram, где рассказала, что ее переводят из реанимации в обычную палату. Артистка отметила, что еще очень слаба и у нее кружится голова, когда она пытается ходить, однако выразила надежду на то, что в скором времени сможет оказаться дома, чтобы обнять свою семью, передает НСН.

6 августа стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

3 августа артистку окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

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