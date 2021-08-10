Москвичей предупредили об «атмосферном фейерверке» с грозами

Жителей Москвы предупредили о «небесном световом шоу», которое начнется в столице после 20:00. По прогнозу погоды ожидаются грозы и ливни, об этом 10 августа сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил Тишковец, к вечеру дождь в Москве усилится. За ночь может выпасть до 13 мм осадков, что составляет 17% месячной нормы.

«В Москве в темное время суток, которое наступит сегодня после 20.15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется», — предупредил специалист в Instagram.

Тишковец написал, что дожди также ожидаются в Подмосковье. Там за сутки может выпасть до 20 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. Порывы ветра в Московской области будут достигать 15–20 м/с.

«Ну и, конечно, все это будет сопровождаться небесным световым шоу — молниевыми разрядами атмосферного электричества — грозами и зарницами! Ослепительные световые зигзаги особенно будут видны на ночном горизонте к западу от столицы», — заключил ведущий сотрудник центра «Фобос».

О ливнях с грозами 10 августа москвичей также предупредили в МЧС. В связи с непогодой в МЧС порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.