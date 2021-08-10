Прямой эфир
Общество
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Общество
Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Общество
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Общество
Москвичей предупредили об «атмосферном фейерверке» с грозами
Общество
В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты
Интернет
TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Москвичей предупредили об «атмосферном фейерверке» с грозами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Москвы предупредили о «небесном световом шоу», которое начнется в столице после 20:00. По прогнозу погоды ожидаются грозы и ливни, об этом 10 августа сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Точка кипения: жаркая погода может привести к трагедии на дороге
Аномальные метеоусловия опасны и для водителей, и для автомобилей

Как отметил Тишковец, к вечеру дождь в Москве усилится. За ночь может выпасть до 13 мм осадков, что составляет 17% месячной нормы.

«В Москве в темное время суток, которое наступит сегодня после 20.15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется», — предупредил специалист в Instagram.

Тишковец написал, что дожди также ожидаются в Подмосковье. Там за сутки может выпасть до 20 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. Порывы ветра в Московской области будут достигать 15–20 м/с.

«Ну и, конечно, все это будет сопровождаться небесным световым шоу — молниевыми разрядами атмосферного электричества — грозами и зарницами! Ослепительные световые зигзаги особенно будут видны на ночном горизонте к западу от столицы», — заключил ведущий сотрудник центра «Фобос».

О ливнях с грозами 10 августа москвичей также предупредили в МЧС. В связи с непогодой в МЧС порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021