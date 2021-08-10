Обвиняемого в убийстве ребенка под Тулой арестовали до 9 октября

Тульского пенсионера, застрелившего ребенка и ранившего его мать в Щекинском районе, поместили под стражу до 9 октября. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тульской области.

«Предъявлено обвинение жителю деревни Панарино Щекинского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Уийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья и попал в 42-летнюю женщину и ее дочь. От полученного ранения в голову ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали.

10 августа на основании ходатайства следственных органов СК России по Тульской области обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября, пояснили в областной прокуратуре.

«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также позиции прокуратуры города суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать обвиняемому в совершении двух особо тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла вечером 8 августа. Источник в силовых структурах региона рассказал «РИА Новости», что мужчину обидели чьи-то слова о том, что он «пьяный и толстый». По словам собеседников агентства, мужчина стрелял неприцельно: первый выстрел был вверх, второй — в сторону, в результате чего он попал в женщину с ребенком.

По словам отца погибшей девочки, изначально мужчина потребовал от одного из игравших на улице мальчиков убрать мусор, но ребенок отказался. После этого мужчина разозлился и побежал за мальчиком, угрожая застрелить его, а затем убежал к себе домой и вернулся оттуда уже с оружием. Тогда и раздались выстрелы, которые услышали соседи.