Прямой эфир
Общество
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Общество
Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Туризм
Курорт Шарм-эш-Шейх в Египте обнесли стеной с камерами видеонаблюдения
Мир
В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19
Мир
Киев предостерег Минск из-за слов Лукашенко о возможном признании Крыма российским
Интернет
TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Обвиняемого в убийстве ребенка под Тулой арестовали до 9 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тульского пенсионера, застрелившего ребенка и ранившего его мать в Щекинском районе, поместили под стражу до 9 октября. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тульской области.

«Бог не стрелял бы в людей»: в Казани простились с погибшими в школе
Какими они были, вспоминают ученики, родители и коллеги

«Предъявлено обвинение жителю деревни Панарино Щекинского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Уийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья и попал в 42-летнюю женщину и ее дочь. От полученного ранения в голову ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали.

10 августа на основании ходатайства следственных органов СК России по Тульской области обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября, пояснили в областной прокуратуре.

«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также позиции прокуратуры города суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать обвиняемому в совершении двух особо тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла вечером 8 августа. Источник в силовых структурах региона рассказал «РИА Новости», что мужчину обидели чьи-то слова о том, что он «пьяный и толстый». По словам собеседников агентства, мужчина стрелял неприцельно: первый выстрел был вверх, второй — в сторону, в результате чего он попал в женщину с ребенком.

По словам отца погибшей девочки, изначально мужчина потребовал от одного из игравших на улице мальчиков убрать мусор, но ребенок отказался. После этого мужчина разозлился и побежал за мальчиком, угрожая застрелить его, а затем убежал к себе домой и вернулся оттуда уже с оружием. Тогда и раздались выстрелы, которые услышали соседи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021