Капремонт провели в физмат-лицее в подмосковной Дубне

В городе Дубна Московской области завершили капитальный ремонт физико-математического лицея имени Кадышевского. Результаты работы проверил глава региона Андрей Воробьев.

Как рассказал глава минобразования Подмосковья Илья Бронштейн, в лицее осталось установить и настроить оборудование. Учреждение откроет свои двери осенью.

Обучение в лицее проводится по физико-математическому, технологическому и биолого-химическому профилям. В общей сложности оно рассчитано на 350 учеников, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам главы региона, школа является местным флагманом. Воробьев подчеркнул, что подобные образовательные учреждения необходимы и имеют большое значение для развития образования.

6 августа сообщалось, что Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина запустит программу по капремонту учебных заведений. До 2026 года в порядок приведут более чем 7,3 тыс. зданий. При этом в 3 тыс. объектах капремонт должен быть проведен в 2022–2023 годах.

28 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.