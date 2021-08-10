Самый длинный фейерверк планируется запустить в Нижнем Новгороде

После гала-шоу в честь 800-летия в Нижнем Новгороде прогремит салют. Планируется, что будет установлен рекорд по длине фейерверков. Как объяснил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, речь идет не о времени, а именно о длине салюта.

Отмечается, что салют запустят с шести барж из акватории Волги и Оки. Также одновременно с главным салютом фейерверки запустят во всех районах областного центра, передает ИА «НьюсНН». Салют смогут увидеть все желающие, а вот попасть в фан-зоны — нет. Для этого необходимо будет предъявить «Мультипасс» или спецбраслеты. Гала-шоу состоится 21 августа.

Ранее стала известна стоимость часов обратного отсчета, которые изготовили к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели из бюджетных и внебюджетных источников было потрачено 3,9 млн рублей. После юбилея часы станут туристическим объектом и будут использоваться как часы обратного отсчета до крупных городских мероприятий.

В конце марта президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода.