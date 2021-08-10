Прямой эфир
Общество
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Общество
Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Туризм
Курорт Шарм-эш-Шейх в Египте обнесли стеной с камерами видеонаблюдения
Мир
В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19
Мир
Киев предостерег Минск из-за слов Лукашенко о возможном признании Крыма российским
Интернет
TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Самый длинный фейерверк планируется запустить в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После гала-шоу в честь 800-летия в Нижнем Новгороде прогремит салют. Планируется, что будет установлен рекорд по длине фейерверков. Как объяснил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, речь идет не о времени, а именно о длине салюта.

Отмечается, что салют запустят с шести барж из акватории Волги и Оки. Также одновременно с главным салютом фейерверки запустят во всех районах областного центра, передает ИА «НьюсНН». Салют смогут увидеть все желающие, а вот попасть в фан-зоны — нет. Для этого необходимо будет предъявить «Мультипасс» или спецбраслеты. Гала-шоу состоится 21 августа.

Ранее стала известна стоимость часов обратного отсчета, которые изготовили к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели из бюджетных и внебюджетных источников было потрачено 3,9 млн рублей. После юбилея часы станут туристическим объектом и будут использоваться как часы обратного отсчета до крупных городских мероприятий.

В конце марта президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021