Гребень паводка в Приамурье приближается к Архаринскому району

В Архаринском районе Амурской области в ближайшее время ожидается прохождение гребня паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Амурского ЦГМС, уровень опасного гидрологического явления (930 см) на Амуре в районе села Иннокентьевка был достигнут еще 5 августа. Утром 10 августа вода достигала отметки в 1003 см. Ожидается, что 11–12 августа уровень Амура составит 1010 см, пишет Амурская служба новостей.

Как отмечают в МЧС, сейчас в селах Иннокентьевка, Касаткино, Новопокровка и Северное подтоплено 14 жилых домов, 45 приусадебных участков, пять участков дорог, а также мост через реку Улетуй на автодороге Новоспасск–Казановка. Проезд по сооружению невозможен, однако имеется объездной путь.

На территории Архаринского района работают аэромобильная группировка МЧС, спасатели Амурского спасцентра МЧС, специалисты различных предприятий. В общей сложности задействованы 86 человек и 34 единицы техники включая три плавсредства.

Спасатели проводят берегоукрепительные работы, доставляют продукты и бутилированную воду, оказывают другую помощь жителям. В селах Иннокентьевка и Северное организованы лодочные переправы.

8 августа сообщалось, что в связи с прохождением паводка введен режим ЧС в Свободненском районе Амурской области. 5 августа аналогичное решение было принято по Белогорску — второму по численности населения городе Приамурья. В тот же день стало известно о подтоплении 388 приусадебных участков и 63 жилых домов в Бурейском и Архаринском районах региона.

4 августа губернатор Амурской области Василий Орлов и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обсудили в ходе круглого стола ситуацию с паводками и их последствиями в регионе. По мнению Орлова, при достаточном финансировании процесс берегоукрепления возможно завершить в течение двух лет. Глава региона также отметил, что сейчас, когда в области идет вторая волна подтоплений, власти действуют по отработанному алгоритму.