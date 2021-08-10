Два генерала отстранены после ареста экс-главы УМВД по Камчатке

МВД 10 августа приняло решение отстранить двух генералов, которые были личными поручителями экс-начальника управления МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Отстранены заместитель начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, сообщает канал РЕН ТВ.

4 августа Киселева заключили под стражу на два месяца — до 16 сентября. 3 августа сообщалось, что Киселеву намерены предъявить обвинение по ст. 286 ч. 1, ст. 290 ч. 6 УК РФ («Превышение должностных полномочий; взятка в особо крупном размере»).

По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников в размере 2 млн рублей за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы.

Кроме того, в отставку был отправлен заместитель начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальник полиции Максим Митрофановский. Отмечалось, что данное решение обусловлено «серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности».

Михаил Киселев был освобожден от службы в июне. Пост главы краевого МВД он занимал с июля 2018 года. Прежде занимал должность старшего участкового инспектора одного из отделений милиции Москвы, работал в разных милицейских структурах столицы. Также назначался заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу ГУМВД России по Москве.