Прямой эфир
Общество
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Общество
Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Общество
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Общество
Москвичей предупредили об «атмосферном фейерверке» с грозами
Общество
В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты
Интернет
TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Клиентам «Мира» упростят возврат денег по ряду операций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 26 октября изменятся детали возврата денег по операциям в платежной системе «Мир». Речь идет об операциях, связанных с выдачей наличных при покупках в магазинах, а также с начислением электронных чаевых. Так, клиенты смогут получить обратно основную часть платежа, оставив неизменной сумму чаевых или выданных наличных. Об этом сказано в технологическом бюллетене, который есть в распоряжении «Известий».

Получите, подпишитесь: банки протестировали автоплатежи в СБП
Как национальный сервис обогнал Visa и MasterCard с инновационной технологией

Сейчас по операциям по выдачи наличных с покупкой и по начислению электронных чаевых существуют ограничения, связанные с проведением частичной отмены.

С 26 октября при проведении таких операций возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы. Это означает, что с помощью частичной отмены возможно скорректировать в меньшую сторону основную сумму операции.

Новшество актуально, например, в случае, если человек у кассы обнаружил, что сумма на какую-то позицию чека не сходится, или один товар случайно был пробит дважды. Некоторые платежные терминалы позволяют продавцу «уменьшить» сумму состоявшейся покупки по карте, отменив ее частично, рассказал главный архитектор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Вдовин.

У международных платежных систем уже есть подобная практика, поэтому нововведения позволят клиентам пользоваться привычными сервисами при использовании карт «Мир», подчеркнули в ВТБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 11 августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021