Клиентам «Мира» упростят возврат денег по ряду операций

С 26 октября изменятся детали возврата денег по операциям в платежной системе «Мир». Речь идет об операциях, связанных с выдачей наличных при покупках в магазинах, а также с начислением электронных чаевых. Так, клиенты смогут получить обратно основную часть платежа, оставив неизменной сумму чаевых или выданных наличных. Об этом сказано в технологическом бюллетене, который есть в распоряжении «Известий».

Сейчас по операциям по выдачи наличных с покупкой и по начислению электронных чаевых существуют ограничения, связанные с проведением частичной отмены.

С 26 октября при проведении таких операций возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы. Это означает, что с помощью частичной отмены возможно скорректировать в меньшую сторону основную сумму операции.

Новшество актуально, например, в случае, если человек у кассы обнаружил, что сумма на какую-то позицию чека не сходится, или один товар случайно был пробит дважды. Некоторые платежные терминалы позволяют продавцу «уменьшить» сумму состоявшейся покупки по карте, отменив ее частично, рассказал главный архитектор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Вдовин.

У международных платежных систем уже есть подобная практика, поэтому нововведения позволят клиентам пользоваться привычными сервисами при использовании карт «Мир», подчеркнули в ВТБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 11 августа.