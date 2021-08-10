Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией

Правительство Латвии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 ноября. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил медиапортал Lsm.lv.

Данный режим будет действовать в четырех приграничных территориях — Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском районах и городе Даугавпилсе.

Пограничники, военные и полицейские должны направлять нелегальных мигрантов обратно в страну прибытия. Для реализации такого приказа возможно применение физической силы и специальных средств.

«Также установлено, что в структурных подразделениях и других учреждениях государственной пограничной охраны, расположенных на территории, объявленной чрезвычайной, заявления лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не принимаются», — указал автор материала.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену.

К 9 августа на границе Белоруссии и Латвии задержали 343 нарушителя, из них 220 человек задержали с 1 июня по 9 августа. Для охраны границы власти Латвии ввели усиленный контроль.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Белоруссии, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывает на этом.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза о якобы содействии потоку нелегальных мигрантов нелепы.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». По его словам, Минск оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».