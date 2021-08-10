Академика Трутнева похоронили на Аллее почетных граждан в Сарове

Прощание с российским физиком Юрием Трутневым прошло в закрытом городе Саров Нижегородской области. Академика похоронили на Аллее почетных граждан города. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

«Саров простился с выдающимся ученым России, одним из основоположников и создателей отечественного термоядерного и ядерного оружия, первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным исследованиям, академиком РАН, Героем Социалистического Труда Юрием Алексеевичем Трутневым», — говорится в сообщении.

В траурных мероприятиях приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент Российской академии наук Александр Сергеев, представители Министерства обороны России, сотрудники и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также жители Сарова.

О смерти Трутнева стало известно в пятницу, 6 августа.

Юрий Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве в семье советского ученого в области почвоведения и агрохимии. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1951 году, после чего был направлен на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ).

Трутнев был одним из основных участников работ по созданию термоядерного заряда РДС-37. За участие в этом проекте его наградили в 1956 году орденом Ленина.

С июня 1964 года являлся членом-корреспондентом АН СССР, а с декабря 1991 года был академиком Российской академии наук (РАН). Являлся профессором кафедры теоретической физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.