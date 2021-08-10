Минобрнауки разрешило заселять в общежития студентов без прививки от COVID-19

Студентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, не должны отказывать в заселении в общежития. Об этом 10 августа заявил замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

По его словам, отсутствие у студента прививки не может служить причиной недопуска его в общежитие или кампус и ведомство будет тщательно отслеживать случаи безосновательного ограничения прав студентов.

«Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения»,— пояснил замминистра в ходе круглого стола, посвященного вопросам организации учебного процесса в вузах.

Он отметил, что в ведомстве готовы внести изменения в методические рекомендации, чтобы они «не позволяли радикальных трактовок».

В тот же день министр образования РФ Валерий Фальков заявил, что вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от прохождения ими вакцинации от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что нельзя делить студентов на привитых и непривитых.

Накануне Минобрнауки утвердило рекомендации для вузов по организации обучения в период эпидемиологической опасности. В частности, оно рекомендовало перевести на удаленный формат обучения студентов,не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации. Кроме того, ведомство предложило проводить вакцинацию иностранных студентов за счет учебных заведений, пишет «Газета.ру».

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако подчеркнула, что вакцинация поможет снизить риски в начале учебного года.

Масштабная вакцинация в России началась в январе, прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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