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Житель Омской области утонул при попытке переплыть реку Иртыш

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели жителя Омской области во время купания. По предварительным данным, мужчина пытался на спор переплыть реку Иртыш.

Трагедия произошла в Большереченском районе. По данным МВД, 26-летний мужчина с двумя друзьями шел вдоль водоема и предложил на спор переплыть реку. Другие мужчины отказались участвовать в соревновании. Тем не менее мужчина решил рискнуть, пишет ИА «Город55».

Местный житель проплыл около 100 м, после чего ушел под воду. Спасти его не удалось.

Водолазы осматривают дно реки в поисках тела погибшего.

С начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде. Погибло почти 1 тыс. человек.

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