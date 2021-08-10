Житель Омской области утонул при попытке переплыть реку Иртыш

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели жителя Омской области во время купания. По предварительным данным, мужчина пытался на спор переплыть реку Иртыш.

Трагедия произошла в Большереченском районе. По данным МВД, 26-летний мужчина с двумя друзьями шел вдоль водоема и предложил на спор переплыть реку. Другие мужчины отказались участвовать в соревновании. Тем не менее мужчина решил рискнуть, пишет ИА «Город55».

Местный житель проплыл около 100 м, после чего ушел под воду. Спасти его не удалось.

Водолазы осматривают дно реки в поисках тела погибшего.

С начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде. Погибло почти 1 тыс. человек.